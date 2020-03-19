Международная группа палеонтологов описала существо, стоящее в цепочке эволюции между человеком и рыбами. В журнале Nature рассказывается, что плавники древней рыбы имели строение, похожее на человеческие руки. С помощью томографии австралийские ученые обнаружили в плавниках элементы предплечья, плечевой кости, лучевой кости, запястья и фаланги, выглядевшие как пальцы. Ископаемое существо обитало на нашей планете 380 миллионов лет назад и получило название Elpistostege.

«Фаланги в плавнике Elpistostege подобны костям пальцев, которые имеются сегодня у большинства позвоночных. Эта рыба, похожая на четвероногого, дает нам необычайную информацию об эволюции руки», — сообщает автор исследования профессор Джон Лонг.

Согласно общепринятой теории, морские обитатели начали выбираться на сушу и превращаться в сухопутных существ в период с 393 по 359 миллионов лет назад. В это же время существовала Elpistostege. Австралийцы считают, что нашли доказательство эволюции рыб в четвероногих наземных существ.

Фрагменты черепных костей древней рыбы находили в 1938 и 1985 годах, а в 2010-м ученые обнаружили ее скелет и провели полное сканирование. Благодаря полученным данным, исследователи сделали вывод, что рыба Elpistostege дальний предок позвоночных, в том числе человека.

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