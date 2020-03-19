ТОП-5 пар знаков зодиака, которые обманывают друг друга

Некоторые влюбленные способны пойти на ложь и измены. По мнению астрологов, часто на такое поведение могут оказывать влияние звезды. Эксперты назвали ТОП-5 пар знаков зодиака, которые чаще других обманывают друг друга.

Овен и Телец

Про них говорят, что они идеальная пара. Любовь обычно вспыхивает между ними с самого первого взгляда. Отношения невероятно страстные, а роман развивается стремительно. Вот только вскоре Овны, обожающие эксперименты и все новенькое, вероятнее всего, отправятся «на сторону». Тельцы, которым их семейный очаг при обычных обстоятельствах невероятно дорог, из мести могут изменить избраннику в ответ. Об этом пишет Wday.ru.

Близнецы и Весы

Им очень хорошо друг с другом — оба знака зодиака легкие на подъем и веселые. Однако Близнецам все равно станет интересно поучаствовать в какой-нибудь интрижке. Они готовы изменить и обмануть любимых. При этом врунишки будут клятвенно утверждать, что измена была всего лишь физической, мол, на духовном уровне они всегда были верны исключительно партнеру.

Скорпион и Рыбы

Начало их отношений, конфетно-букетный период всегда идеальны. Однако по прошествии времени что-то пойдет не так. Рыбы всегда отвечали взаимностью на ласки противоположного пола, поэтому при случае не смогут отказаться от интрижки. А Скорпионы, в принципе, обожают экспериментировать в сексе.

Лев и Стрелец

Лев будет требовать от второй половинки постоянных восторженных взглядов и преданности, граничащей с рабством. Вот только такое поведение в отношении Стрельцов просто неприемлемо. Они будут сбегать к друзьям, новым знакомым противоположного пола и на вечеринки. Конечно, возможна измена.

Рак и Козерог

У них диаметрально противоположные взгляды на отношения. Раки обожают романтику и сюрпризы, чувственность. Козерог может предложить лишь финансовую и другую материальную поддержку. Однажды Рак затоскует и отправится на сторону искать «тонко чувствующего» партнера.

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