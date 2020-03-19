Видео: Муцениеце всерьез занялась собой после развода с Прилучным

Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным, похоже, всерьез занялась собой и проводит время в активных тренировках. Своими достижениями актриса похвасталась на своей странице в Instagram. На фотографии в сторис Муцениеце, как отмечает интернет-портал Дни.ру, демонстрирует точеную фигуру — результат ежедневных утренних пробежек на свежем воздухе.

«Встал, оделся, побежал», — подписала актриса снимок, впечатливший поклонников.

Instagram @agataagata

Издание пишет, что, по общему мнению фолловеров, Агата после развода заметно похорошела.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Агата Муценице и Павел Прилучный официально объявили о разводе в феврале этого года, хотя слухи о том, что девятилетний брак дал трещину, появились еще прошлой весной. У пары двое маленьких детей — семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия.