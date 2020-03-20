Темникова призналась, зачем колола в щеки жир с живота

Бывшая солистка группы SEREBRО Лена Темникова рассказала о страшных проблемах с внешностью, которые заставили ее чуть не на год запереться дома и согласиться на рискованные косметические процедуры.

В YouTube-шоу Насти Ивлеевой певица призналась, что в сложный период ее жизни из-за переживаний начались высыпания на лице, а после них на коже остались шрамы

Как пишут «Дни.ру», именно тогда поползли слухи, что на внешность артистки якобы повлияла наркотическая зависимость. За помощью Темникова обратилась к швейцарским косметологам. Медики предложили довольно рискованный способ решения проблемы.

«Мне порекомендовали взять немного жира с живота — совсем чуть-чуть, несколько шприцев, прогнать через какую-то центрифугу, достать оттуда стволовые клетки мои же и кольнуть в щеки — и тогда шрамы уйдут», — приводит издание слова артистки.

Лена согласилась на операцию. Говорит, теперь шрамы стали меньше, но увеличились щеки. Зато врачи заверили девушку, что теперь она не будет стареть пять лет. 34-летняя Темникова уверяет, что это была единственная косметическая операция в ее жизни.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Елена Темникова рассказала о полученной еще в детстве страшной травме головы, которая до сих пор дает о себе знать.