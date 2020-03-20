«Боритесь за мечты!»: Седокова поделилась эмоциями от съемок своего шоу

Анна Седокова поделилась с подписчиками радостной новостью — завершились первые съемки ее нового шоу «Квартира 69». Девушка рассказала, как долго шла к своей мечте стать ведущей, и пожелала всем не отступаться от своих желаний, а смело идти к ним.

По ее словам, путь к собственному шоу был нелегким. Много лет она мечтала, что станет ведущей, но ее не брали на федеральные каналы в серьезные передачи. И тогда она решилась на эксперимент.

«И вот проснувшись однажды утром я поняла, что для того, чтобы осуществить свою мечту, тебе не нужно одобрение других. Я просто написала тут в инсте — Я буду делать шоу, кто со мной… Я не знаю, что будет дальше. Мы все сегодня в счастливом ауте и невероятной любви от того, что создали. Спасибо моей команде, спасибо моим героям. Вы невероятные, и я за вас всех порву! Боритесь за свои мечты, собирайте свою команду, идите за теми, кто в вас верит! Все будьте хорошо, обещаю», — написала Седокова.

Поклонники порадовались за певицу и пожелали ей удачи.

«Такой харизматичный человек не может быть не интересен!»

«У вас все получится, вы самая лучшая и красивая»;

«Красавица! Поздравляю, за мечтой нужно идти, и действовать»;

«Анечка, вы такая молодец, у вас все получится!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова заявила, что готова «уходить и разрывать связи».