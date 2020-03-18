«Пухляш» из клипа Little Big засветился на съемках нового ток-шоу Седоковой
Актер Дмитрий Красилов вновь зажигательно станцевал на камеру.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Съемки нового ток-шоу Анны Седоковой «Квартира 69» прошли с участием актера Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш» из клипа Uno группы Little Big. Это стало известно из Сторис певицы в Instagram. Танцор не раз отметился в павильонах, где продемонстрировал полюбившееся народу па из клипа конкурсантов «Евровидения».
Вместе с Седоковой и другими героями Красилов плясал под музыку, в том числе под ту же Uno, показывал мастер-класс ведущей и даже отметился у шеста с импровизированным стрип-дэнс. Какова роль Красилова на проекте — ни Анна, ни он сам пока не уточняют. Не исключено, что герой многочисленных мемов пропишется в «Квартире 69» на постоянной основе.
Неделей ранее Седокова описала новое ток-шоу как место, где можно поговорить обо всем, в том числе о сексе, любви и отношениях. Для участия в проекте она пригласила ярких людей, которые должны обладать самоиронией, любить танцы и черный юмор, быть настоящими артистами. Неизвестно, любит ли черный юмор «Пухляш», но остальным требованиям Анны он соответствует. За эти качества он настолько полюбился народу, что музыканты Little Big по многочисленным просьбам согласились взять его с собой на «Евровидение».
Ранее 5-tv.ru писал, что «Пухляш» из клипа Little Big выложил «грязный» бекстейдж со съемок Uno.
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