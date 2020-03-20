Девочка разбилась во время горнолыжной тренировки на Камчатке

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки, врезавшейся в дерево во время тренировки на горнолыжном склоне спортшколы олимпийского резерва на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое СУСК РФ.

«Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в КГАУ СШОР «Эдельвейс», по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека», — цитирует агентство сообщении следкома.

ЧП произошло 6 марта. По предварительным данным, юная горолыжница выполняла спортивное задание. В процессе девочка выехала за пределы склона, не огороженного от лесопосадок. Ребенок врезался в дерево и был госпитализирован в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы. Пострадавшая получила сочетанную травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. 19 марта девочка скончалась.

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