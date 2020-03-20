Мусорная свалка в Ленинградской области грозит экологическим бедствием ее жителям
Содержание опасных веществ в воздухе и в реке рядом с поселком Янино превышает норму в несколько десятков (!) раз.
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Фото, видео: ТАСС, Пятый канал
Поселок Янино в Ленинградской области терпит экологическое бедствие — жизнь нескольких тысяч семей отравляет завод по переработке бытовых отходов. Устаревшее оборудование предприятия не успевает утилизировать мусор, в итоге сам завод превратился в громадную свалку.
Результаты природоохранной экспертизы оказались пугающими — содержание опасных веществ в воздухе и в реке превышает норму в несколько десятков (!) раз.
Подробнее в видеосюжете Сергея Лескова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителям Махачкалы грозит экологическая катастрофа.
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