Мусорная свалка в Ленинградской области грозит экологическим бедствием ее жителям

Эфирная новость 49

Содержание опасных веществ в воздухе и в реке рядом с поселком Янино превышает норму в несколько десятков (!) раз.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

Поселок Янино в Ленинградской области терпит экологическое бедствие — жизнь нескольких тысяч семей отравляет завод по переработке бытовых отходов. Устаревшее оборудование предприятия не успевает утилизировать мусор, в итоге сам завод превратился в громадную свалку.

Результаты природоохранной экспертизы оказались пугающими — содержание опасных веществ в воздухе и в реке превышает норму в несколько десятков (!) раз.

Подробнее в видеосюжете Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителям Махачкалы грозит экологическая катастрофа.

+2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.16
2.95 87.27
2.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...