Мусорная свалка в Ленинградской области грозит экологическим бедствием ее жителям

Поселок Янино в Ленинградской области терпит экологическое бедствие — жизнь нескольких тысяч семей отравляет завод по переработке бытовых отходов. Устаревшее оборудование предприятия не успевает утилизировать мусор, в итоге сам завод превратился в громадную свалку.

Результаты природоохранной экспертизы оказались пугающими — содержание опасных веществ в воздухе и в реке превышает норму в несколько десятков (!) раз.

Подробнее в видеосюжете Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителям Махачкалы грозит экологическая катастрофа.