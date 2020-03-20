Звезда «Дома-2» в шубе на голое тело вышла на борьбу с паникой вокруг коронавируса
Рита Керн показала себя фанатам практически нагой, отметив, что не переживает из-за пандемии.
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Фото, видео: Instagram @mrs.ritakern
Звезда «Дома-2» Рита Керн вновь эпатирует подписчиков. На этот раз девушка показала себя во всей красе: в сторис в Instagram она выложила видео, на котором стоит перед зеркалом в одних чулках, туфлях и шубе на голое тело, едва скрывающей ее соблазнительные формы. Рукой она осторожно придерживает грудь, а в один момент даже чуть не показывает ее целиком.
Для тех, кто больше любит статичные кадры она выложила фото, на котором видно уже не так много. Таким образом, по ее словам, она нанесла мощный удар по панике вокруг коронавируса.
«Все с ума посходили с этим коронавирусом, и пошли закупаться гречкой. А я просто закуталась в шубу и б*** винишко», — написала Керн.
Фанаты нашли такой способ времяпрепровождения более приятным, некоторые выразили желание присоединиться к участнице телестройки.
«Правильно и делаешь, я с тобой»;
«Давай вместе»;
«Вы очень красивая», — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что новое видео Риты Керн заставило пользователей Instagram усомниться в натуральном происхождении ее внушительных форм.
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