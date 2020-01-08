«Это законно?»: Рита Керн показала свою самую «выдающуюся» часть тела во всех подробностях

Новое видео Риты Керн заставило пользователей Instagram усомниться в натуральном происхождении ее внушительных форм. Звезда «Дома-2» разместила на своей странице ролик, в котором позирует со спины.

В кадре девушка сидит на корточках в белом боди без нижнего белья. Оператор подходит к ней и снимает вблизи. Сама Керн при этом руками притягивает достоинства в сторону камеры и похлопывает себя по ягодицам. В процессе съемки видны ее многочисленные татуировки, включая нарисованное сердечко на правой стороне «пятой точки». При этом, как выяснилось, звезда телестройки показала себя во всей красе с совершенно определенной целью.

«Целлюлит! И он у меня есть. Я не идеальна», — написала под видео Рита.

Instagram @mrs.ritakern

Однако подписчики обратили внимание не на жировые отложения инстаблогера. Керн спросили, даны ли ей такие округлости от природы, или дело в пластике. Модель заверила сомневающихся, что ягодицы у нее свои. Но убедить в этом ей удалось не всех.

«С таким достоинством не на целлюлит будут смотреть»;

«Липофилинг ягодиц делали?»

«Откуда у тебя такая попа? Ну, не верю, что своя»;

«Что останавливает сняться в порно? По-моему, нечего»;

«Это законно — такую попу иметь?» — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Рита Керн госпитализирована после аварии.