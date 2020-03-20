«Далеко еще не круг, хорошая фигура»: элегантный образ Ирины Круг оценили юзеры

Звезда отечественного шансона Ирина Круг отметилась на званом вечере своего педагога по вокалу, преподавателя «Гнесинки» Натальи Андриановой. На светский раут певица явилась в элегантном темном костюме — пиджак, брюки, рубашка. В таком виде ее запечатлели на фоне роскошного интерьера эпохи борокко.

Подписчики отметили, что строгий офисный стиль не портит артистку, а напротив, выделяет ее из плеяды знаменитостей. Комплименты заработала и сама Ирина. Женская половина подписчиков ее страницы в Instagram удивилась стройности 43-летней Круг на фото. И дело не только в черном оттенке одежды. Удачно подобранный макияж дополнил образ и омолодил певицу.

@irinakrug

«Далеко еще не круг, вполне хорошая фигура»;

«Ирина, глаз невозможно оторвать»;

«Всегда безупречно одеты и выглядите! Очень приятная улыбка и добрые глаза!»

«Сама элегантность»;

«Роскошный костюм и не только», — оценили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, сын Михаила Круга рассказал, какие песни родителей любит больше всего.