«Далеко еще не круг, хорошая фигура»: элегантный образ Ирины Круг оценили юзеры
Певица блеснула на званом вечере и нарвалась на комплименты от поклонниц.
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Фото, видео: Instagram @irinakrug
Звезда отечественного шансона Ирина Круг отметилась на званом вечере своего педагога по вокалу, преподавателя «Гнесинки» Натальи Андриановой. На светский раут певица явилась в элегантном темном костюме — пиджак, брюки, рубашка. В таком виде ее запечатлели на фоне роскошного интерьера эпохи борокко.
Подписчики отметили, что строгий офисный стиль не портит артистку, а напротив, выделяет ее из плеяды знаменитостей. Комплименты заработала и сама Ирина. Женская половина подписчиков ее страницы в Instagram удивилась стройности 43-летней Круг на фото. И дело не только в черном оттенке одежды. Удачно подобранный макияж дополнил образ и омолодил певицу.
«Далеко еще не круг, вполне хорошая фигура»;
«Ирина, глаз невозможно оторвать»;
«Всегда безупречно одеты и выглядите! Очень приятная улыбка и добрые глаза!»
«Сама элегантность»;
«Роскошный костюм и не только», — оценили фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, сын Михаила Круга рассказал, какие песни родителей любит больше всего.
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