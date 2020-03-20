ФСБ задержала «вора в законе» и сторонника Деда Хасана Махо Тбилисского

Федеральная служба безопасности задержала Малхаза Д. 1982 года рождения по прозвищу Махо Тбилисский. В интернете предполагаемый преступник известен как сторонник убитого Деда Хасана. Отмечается, что после убийства криминального авторитета его помощники разрешили Махо называться вором.

В настоящий момент задержанный помещен в центр временного содержания иностранных граждан. В его отношении возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Решается вопрос о выдворении мужчины из страны.

Глава одного из двух самых могущественных криминальных кланов Дед Хасан был убит в январе 2013 года. Начиная с 2000 годов он вел войну с кланом Тариэла Ониани (Таро).

Закон, ужесточающий наказание для так называемых «криминальных авторитетов» и вводящий в УК РФ новую статью был подписан Владимиром Путиным в апреле 2019 года. По новой статье лидер преступного сообщества может получить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух банкиров по делу Деда Хасана отпустили под домашний арест.