ЦИК продлит сроки досрочного голосования по поправкам в Конституцию с 3 до 7 дней

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Карина Бернтгольц
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о порядке проведения всероссийского голосования по внесению изменений в основной закон страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Центральная избирательная комиссия России приняла решение о продлении сроков досрочного голосования граждан по поправкам в Конституцию РФ с трех до семи дней. Как пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова, в связи с профилактикой распространения коронавируса голосовать можно будет «вне помещений»

«Учитывая профилактические меры по борьбе с коронавирусом, мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений <…> с трех до семи дней», - цитирует Памфилову ТАСС.

Она добавила, что Центризбирком в ближайшее время планирует провести подробный инструктаж с жителями регионов по профилактике COVID-2019 при общероссийском голосовании.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин назначил голосование по внесению изменений в Конституцию на 22 апреля 2020 года.

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