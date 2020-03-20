Магаданские спасатели установили флаг МЧС на дне Охотского моря

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Таким необычным образом, на 12-метровой глубине, они провели учения и отметили тридцатилетие ведомства.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Флаг МЧС появился на дне Охотского моря. Так своеобразно магаданские спасатели провели учения и отметили тридцатилетие ведомства. Юбилейная акция проходила на двенадцатиметровой глубине. Флаг установили в бухте Нагаева на месте, где в 1947 году взорвался и затонул пароход «Выборг».

Свой юбилей главное чрезвычайное ведомство страны отметит в конце этого года. До декабря спасатели планируют провести еще десятки необычных акций и тренировок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показательный оркестр МЧС России поздравил женщин с 8 марта.

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