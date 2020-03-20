Валерий Леонтьев первым в РФ вышел на сцену в юбке

Валерий Леонтьев, которому 19 марта исполнился 71 год, вспомнил, как стал первым мужчиной российского шоу-бизнеса, вышедшим на сцену в юбке. Как сообщает «МК», необычный наряд артиста был сшит по заказу для сценического номера.

«Ну, это был килт — мужская, кожаная, длинная, очень красивая юбка. И шили мне ее специально для номера на песню «Гюльчатай», — поделился артист.

По словам Леонтьева, в жанре шоу все должно удивлять и поражать публику, и если в центре находится яркий артист, который умеет зажигать, то это никогда никому не надоест. Однако современным певцам и певицам добиться славы куда проще — необязательно увлекать и заинтересовывать публику, достаточно оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы поймать так называемый хайп.

Валерий Леонтьев добавил, что никогда не стремился быть «плохим мальчиком», просто хотел петь так, чтобы зрителям это нравилось.

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