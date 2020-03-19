«Как молодо выглядит!» — Лариса Долина восхитила поклонников на семейном снимке
Дочь певицы выложила совместное фото с матерью и пожелала подписчикам не сойти сума в изоляции на фоне коронавируса.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Instagram @dolinalina
Семейный снимок Ларисы Долиной с дочерью и внучкой Сашей поразил пользователей Instagram. Фото появилось на странице наследницы артистки Ангелины Миончинской.
Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, 64-летняя певица не ведет в сети аккаунтов, а те, что существуют — подделки. Ее связь с интернетом поддерживает Лина. Накануне она выложила кадр, на котором Долина запечатлена с естественной укладкой и макияжем в белой блузке на пуговицах. Все три участницы съемки улыбаются и, судя по всему, рады моменту совместного времяпровождения.
«Мы желаем каждому здоровья, благоразумия и чтобы все это скорее закончилось. Пускай это время, как бы странно это сейчас ни звучало, подарит нам больше моментов рядом с родными, и пусть у всех будут силы и желание продолжать во всем видеть хоть бы крупицы хорошего. Так выживем же, не сойдя сума, как минимум», — написала от себя и имени матери Миончинская.
Подписчики восприняли снимок с восторгом, удивившись моложавому виду звезды.
«Лариса Александровна, вы как девочка!»
«Как молодо выглядит Лариса Александровна!»
«Шикарная!» — откликнулись в комплиментах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева, Долина и Вайкуле пошутили про фонограмму.
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