Настя Ивлеева на спор десять секунд держала во рту бычий пенис

Известная российская ведущая Анастасия Ивлеева в очередном выпуске своей программы Agentshow Land побеседовала с певицей Еленой Темниковой. В рамках одной из рубрик звезды должны были на ощупь угадать предмет, который находится перед ними в коробке, и в случае, если это сделать не удастся, положить его себе в рот на десять секунд.

По традиции, предметы были самыми странными и неожиданными. Темниковой достались говяжьи мозги, свиное ухо, жеванная кем-то жвачка и дреды.

Сюрприз для Ивлеевой был еще более непредсказуемым. Ей пришлось попробовать на вкус бычий пенис. Теледива очень не хотела этого делать, однако правила игры пришлось соблюдать, к тому же, их установила она сама.

YouTube / Настя Ивлеева

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева в одном из роликов появилась с фингалом под глазом.