В новом ролике Настя Ивлеева получила фингал под глаз

Не зря рекламные интеграции блогера Насти Ивлеевой в Instagram стоят баснословных денег. В этот раз к съемкам максимально творчески и сделала из рекламы эпилятора черно-белый фильм. Немое кино ведущей закончилось не бритыми ногами и фингалом под глазом для героини Ивлеевой, пишет Тeleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 16 Дек 2019 в 11:39 PST

По сюжету ироничной короткометражки Настя приходит к актрисе Юлии Коваль и зовет ее на вечеринку. Девушка грустит и отказывается от веселья из-за своих волосатых ног. Верная подруга предлагает проверенное средство – клейкую ленту. Скотч причиняет девушке дикую боль.

Ивлеева идет на поиски современного и цивилизованного средства. В финале радостная Коваль с побритыми ногами зовет подругу тусить, но теперь уже та не хочет идти. Причина — огромный фингал, который ей оставила Юлия, когда брыкалась от боли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева ответила подписчикам на вопрос о беременности.