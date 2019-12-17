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В новом ролике Настя Ивлеева получила фингал под глаз

, 23:09 | Алиса Старжевская Видео 88

Ведущая и блогер сделала из рекламы настоящее немое кино.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Не зря рекламные интеграции блогера Насти Ивлеевой в Instagram стоят баснословных денег. В этот раз к съемкам максимально творчески и сделала из рекламы эпилятора черно-белый фильм.  Немое кино ведущей закончилось не бритыми ногами и фингалом под глазом для героини Ивлеевой, пишет Тeleprogramma.pro.

 
 
 
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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

По сюжету ироничной короткометражки Настя приходит к актрисе Юлии Коваль и зовет ее на вечеринку. Девушка грустит и отказывается от веселья из-за своих волосатых ног. Верная подруга предлагает проверенное средство – клейкую ленту. Скотч причиняет девушке дикую боль.

Ивлеева идет на поиски современного и цивилизованного средства. В финале радостная Коваль с побритыми ногами зовет подругу тусить, но теперь уже та не хочет идти. Причина — огромный фингал, который ей оставила Юлия, когда брыкалась от боли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева ответила подписчикам на вопрос о беременности.

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