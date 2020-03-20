Обыски по делу о строительстве новой сцены МДТ проходят в Петербурге

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят обыски по делу о строительстве новой сцены Малого Драматического театра — Театра Европы. Следственные мероприятия ведутся по шести адресам, сообщает газета «Петербургский Дневник».

Как отмечает издание, помимо того, что сейчас сорваны сроки возведения новой сцены МДТ, в настоящий момент расследуются многомиллионные хищения денег, выделенных на разработку проектной документации. Согласно данным правоохранительных органов, при строительстве пропали не менее 170 миллионов рублей.

Отмечается, что государственным заказчиком строительства от лица Министерства культуры РФ выступает Федеральное государственное казенное учреждение «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (СЗД). По данным источника газеты, организация сорвала сроки предоставления проектной документации. В связи с этим время на выполнения работ было продлено до 15 марта 2019 года. Однако даже тогда обязательства выполнены не были.

Изначально открытие новой сцены МДТ — Театра Европы было запланировано на 2018 год. Общая стоимость работ составляет 2,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в петербургский холдинг «Фаэтон» 11 марта пришли сотрудники ФСБ, Росгвардии и СОБРа. Обыски были связаны с уголовным делом об особо крупном мошенничестве.