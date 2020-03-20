ТОП-3 имен мальчиков, обладатели которых вырастают настоящими мужчинами

Издревле существовало поверье: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Именологи утверждают, что такой принцип работает и в случае, когда родители подбирают имя новорожденному малышу. Так, например, если в семье родился мальчик стоит обратить особое внимание на традиционно «сильные» мужские имена, советует Femmie.ru. В их числе оказались не только привычные нам Александр и Владимир, но и еще тройка имен, которые обязательно принесут своим обладателям уверенность в себе и мудрость.

Так, в переводе со старославянского Ярослав означает «сильный и славный». На Руси считалось, что назвать мальчика в честь богатыря Ярослава Мудрого, значит — наделить его по-настоящему мужскими качествами.

С детства Ярослав растет добрым, свободолюбивым, честным и храбрым. Его вспыльчивый нрав поначалу может испугать родителей, однако так ребенок проявляет свои лидерские качества. На самом деле, в будущем этот человек обязательно станет авторитетом для окружающих, а его будущая жена и дети могут быть спокойны, ведь они — под надежной защитой.

Имя Илья означает «сила Божья». Оно наделяет своего обладателя силой, крепостью духа и преданностью родине и семье.

Маленький Илья — уравновешенный и спокойный ребенок. Несмотря на присущую ему скромность, он отличается от сверстников настойчивостью и целеустремленностью. С ранних лет Илья помогает матери и отцу по дому, поэтому, повзрослев, не будет сидеть сложа руки и как можно раньше отправится на работу. К слову, ранний брак для этого человека — сознательный выбор, а не простое желание вылететь из гнезда. Мужчина с этим именем никогда не предаст свою семью и родину.

В переводе имя Глеб означает «глыба» или «любимец богов». Нарекая мальчика Глебом его родители могут быть уверены, что из малыша получится настоящий, порядочный и ответственный мужчина.

В детстве Глеб может показаться необщительным и даже отрешенным, однако он просто не любит выставлять эмоции напоказ. Он редко проявляет агрессию, но всегда действует по своему усмотрению. Этот ребенок обладает уникальным качеством находить выход даже из самой сложной ситуации. Поэтому он никогда не будет жаловаться родителям на трудности, а решит проблему самостоятельно.

Мужчина с именем Глеб — сильный, бесстрашный и по-настоящему мудрый человек. Он всегда пользуется уважением среди окружающих, к нему прислушиваются даже люди старшего поколения. Но самое главное — Глеб способен быстро вставать на ноги и никогда не станет обузой для собственных родственников.

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