Юрист Екатерина Гордон и заслуженная артистка России Катя Лель на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот» прокомментировали 5-tv.ru историю певицы Ирины Дубцовой, которую самарский бизнесмен Дмитрий Ильин, по ее словам, обманул на 8,5 миллиона рублей. Они дали как правовую, так и моральную оценку ситуации. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Показаний от подружек недостаточно: как Дубцовой доказать, что Ильин ей должен

Гордон обратила внимание на то, что на суде Дубцовой придется предоставить доказательства обмана.

«Что касается Иры Дубцовой и того, что она дала, по информации из прессы, большую сумму денег некоему мужчине, то здесь нужно посмотреть, какая у нас доказательная база», — подчеркнула Гордон.

Важно выяснить, брала ли певица расписку с Ильина, есть ли хотя бы какие-то переписки, которые это подтвердят. Свидетельских показаний от подружек в этом случае будет недостаточно.

Сомнительные мужчины были, а денег не было: что спасло саму Гордон от обмана

Кроме того, Гордон рассказала о своем опыте финансовых отношений с мужчинами. По ее словам, ей самой не доводилось оказываться обманутой недобросовестными кавалерами.

«Когда рядом со мной были сомнительные мужчины, у меня не было больших денег, к счастью», — посмеялась юрист.

Теперь же Екатерина счастлива в браке и ведет совместный бюджет с мужем.

На совести мужчины: почему женщина не должна бескончено спасать избранника

Лель же оценила моральную сторону вопроса. По ее словам, любящая и эмпатичная женщина не может не помочь своему избраннику, если у того проблемы. Тем более, что финансовые трудности могут случиться у каждого.

«Если у тебя доброе сердце, если ты эмпат, ты не можешь не помочь своему близкому человеку», — сказала артистка.

Однако дальше все зависит от самого мужчины. Если он решает, что можно «сесть на шею» своей девушке и постоянно занимать у нее деньги, не отдавая, то пора задуматься — в чем смысл быть с ним рядом?

«Мы будем помогать, будем их поддерживать, мотивировать духовно, но не материально. Это ошибка. Я призываю женщин, девушек не решать проблемы мужчин, особенно финансово, а просто быть рядом», — объяснила Гордон свою позицию.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

По мнению Лель, Ирина могла испортить Дмитрия своим добром и щедростью. Она допустила, что тому действительно была нужна помощь, но на самом деле никто этого не знает.

«Мы же не знаем, почему мужчина к ней пришел. Может быть, он пришел к ней для того, чтобы взять эти деньги и исчезнуть. Мы же не знаем его замысла с самого начала, понимаете?», — объяснила она.

Кроме того, как отметила Лель, женщины по своей природе — создания другой энергии. Мужчина же, в идеале — это некто сильный и надежный, каким он и должен быть по своему призванию.

«Поэтому давайте мы с вами лучше будем наблюдать за мужчинами, как они будут выходить из разных ситуаций», — добавила артистка.

Взял миллионы на развитие, кормил обещаниями и сбежал: история долга Ильина

Дубцова тем временем не оставляет надежд вернуть 8,5 миллиона рублей, которые ей задолжал Ильин. Мужчина обещал расплатиться после продажи пентхауса в Самаре, но в итоге перестал выходить на связь и уехал за границу. Певица несколько месяцев пыталась решить финансовый вопрос мирным путем. Ильин уверял, что вернет всю сумму, но с февраля перестал отвечать на звонки и сообщения, а затем заблокировал артистку в мессенджерах.

То кольцо на пальце, то «ничего не было»: кто Дубцова и Ильин друг другу

Скандал разгорелся особенно сильно после того, как появилась информация о романтическом характере отношений певицы и предпринимателя. При этом сама артистка опровергла эту информацию — по ее словам, Ильин на самом деле не был ее возлюбленным. Они действительно были знакомы около десяти лет, певица помогала ему в трудный период — как деньгами, так и жильем, а также связями.

Дубцова и Ильин были знакомы еще в 2013 году. В конце 2024 — начале 2025 года Ирина делала публичные намеки на романтические отношения и выходила с ним в свет, как с кавалером. Певица активно публиковала романтичные совместные фото с предпринимателем в соцсетях, а также интриговала подписчиков кольцом на безымянном пальце. В светской хронике убедительно писали, что она «встретила настоящую любовь» и «уже почти замужем».

В 2026 году, когда всплыла история с долгом, певица все опровергла.

«Дмитрий не мой бывший. Да, звучит странно, но между нами никогда ничего не было», — объяснила она.

Ирина долго надеялась на порядочность бывшего знакомого и рассчитывала получить свои деньги обратно мирным путем, но в конечном свете единственным способом остался суд.

При этом выносить конфликт на публику Дубцова не намерена. Она призналась, что не хочет тратить время и силы на выяснение отношений.

«Скандалить не хочу. У меня на это нет ни желания, ни сил, ни времени», — заявила певица.

О личной жизни Дубцовой ходят и другие слухи. Ранее в Сети активно обсуждали возможное воссоединение певицы и ее бывшего парня Ивана Петренко. Их заметили вместе на одном из мероприятий, хотя ранее они публично объявили о разрыве. По словам Дубцовой, это была просто случайная встреча.

Криптовалютчик и создатель бесчисленных ИП: кто такой Дмитрий Ильин

О предпринимательской деятельности Дмитрия Ильина известно немного. Ранее он занимался продажей косметики и парфюмерии, а во время пандемии COVID-19 запустил собственную марку антисептиков и средств для ухода за руками White Hands. Продвигать бренд ему помогала Дубцова: артистка рекламировала продукцию своего «не возлюбленного» в социальных сетях.

Позже Ильин отошел от бизнеса и ликвидировал индивидуальное предпринимательство. Чем он еще зарабатывал во время предполагаемых отношений с певицей, доподлинно неизвестно — хотя в Сети появились предположения, что предприниматель мог увлечься криптовалютой.

Поводом к этим слухам послужило то, что в начале 2025 года портал «Блокнот Волгоград» заметил подозрительную деталь в публикации Дубцовой в соцсетях. На видео попал Ильин, который внимательно изучал что-то на экране компьютера. Некоторые пользователи заметили сходство изображения с программой для межбиржевого арбитража криптовалют и предположили, что тот мог заниматься торговлей цифровыми активами.

К слову, у самой Дубцовой тоже не все в порядке со счетами — у нее обнаружилась крупная задолженность перед Федеральной налоговой службой. По данным ведомства, артистка не выплатила налоги на сумму почти 2,8 миллиона рублей.

Причиной финансовых претензий стала коммерческая деятельность певицы. Еще в 2015 году Дубцова зарегистрировала ИП, основным направлением которого стали исполнительские искусства. Согласно сведениям от налоговой, Ирина затянула с выплатой обязательных платежей. В результате накопилась задолженность в размере двух миллионов 784 тысяч 500 рублей.

Основным источником дохода Дубцовой остаются концерты и выступления на частных мероприятиях. По словам продюсера Сергея Дворцова, гонорар Дубцовой за один концерт может составлять от трех до пяти миллионов рублей. Помимо выступлений и частных шоу, а также предпринимательства, доходы артистки включают и авторские отчисления за песни, которые она пишет для коллег по творческому цеху. Стоимость авторского произведения от Дубцовой ранее оценивалась в районе 900 тысяч рублей.

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