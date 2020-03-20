Не так давно в сети появились слухи, что у популярного телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева якобы появилась новая пассия. Кто-то принял эту новость как данность, а кто-то долго возмущался, что настоящий мужчина не может оставить жену и детей.

Сам Ивлев не подтверждает изменения в своей личной жизни. Однако в социальных сетях девушки периодически появляются сторис со звездой голубого экрана.

Подруга Ивлева записала новое сторис в Instagram, где показала, как развлекается во время карантина.

На кадрах видно, как Ивлев катает девушку на тележке для продуктов прямо по залу крупного торгового центра. Как оказалось, пара решила закупиться, чтобы лишний раз не посещать общественные места, ну, и заодно не упустила возможности немного похулиганить.

«Лерк, а скажи мне, у тебя штрихкод где? Где у тебя штрихкод?» — игриво поинтересовался Константин.

«Это секрет!» — смеясь ответила ему подруга.

Instagram @lera_kudenkova

В беседе с 5-tv.ru шеф-повар признался: у него дома все хорошо. Однако вскоре Ивлев и его подруга одновременно опубликовали одинаковый пост с просьбой не донимать их расспросами о личной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Константина Ивлева застукала его с женой и подала на развод.