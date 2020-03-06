Константин Ивлев сделал двусмысленное заявление в своем Instagram после слухов о разводе с женой Марией. Популярный телеведущий выложил совместное фото с 28-летней Валерией Куденковой и сообщил: все произошло так, как должно было случиться.

«Мы хотим вам сказать: никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал!» — подписал пост Ивлев.

И кроме того добавил, что не нужно вестись на уловки желтой прессы и хайп. Лучше — жить собственной жизнью и не лезть в чужую.

«Всем мира и любви!» — резюмировал шеф-повар.

Instagram @ivlevchef

Поклонники Константина не знали, как реагировать на подобное заявление. Одни недоумевали: если «никто никого не отбирал», почему на фото Ивлев не с женой, а с посторонней девушкой. Другие же отмечали: с супругой Марией шеф-повар смотрелся лучше.

«И ничего не понятно…что в итоге?»

«Бедные ваши дети. Не ожидала от вас»

«Все это очень некрасиво. Была лучшего мнения о вас!» — писали фолловеры.

Не так давно в СМИ появилась информация, что супруга Константина Ивлева Мария якобы подала на развод, уличив любимого в измене. В комментарии 5-tv.ru знаменитый шеф-повар опроверг эти слухи, назвав их сплетнями людей, любящих чернуху. Константин уверял: в его доме все спокойно и хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Константину Ивлеву удалось похудеть на 20 килограмм.