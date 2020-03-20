Людей спасают из горящего общежития в Москве

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Марина Неруцких
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Пожар разгорелся в здании, принадлежащем университету пищевых производств.

Фото: Globallookpress.com

Пожар произошел в общежитии Московского государственного университета пищевых производств. В настоящее время из здания на улице Панфилова спасают людей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, люди оказались в огненной ловушке на уровне четвертого этажа. Площадь пожара и данные о пострадавших уточняются.

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