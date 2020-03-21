«Предлагаю кайфовать!» — сын Королевой в одежде залез в наполненную ванну
18-летний Архип Глушко порассуждал о коронавирусе и призвал использовать свободное время на карантине «для себя».
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Фото, видео: Instagram @grek_grex
Сын Тарзана и Наташи Королевой 18-летний Архип Глушко опубликовал в Instagram-аккаунте необычное фото. На снимке наследник знаменитостей позирует, сидя в наполненной розовой водой ванне, прямо в одежде. При этом молодой человек элегантно держит в руке бокал.
Вероятно, опубликованный кадр каким-то образом связан с недавно выпущенным первым треком юного исполнителя — «Бутылка вина».
Публикацию Архип Глушко сопроводил длинным текстом с размышлением о коронавирусном карантине. Он заявил, что ему не понятна связанная с этим паника.
«Я был в „Ашане“, люди бегали как бешеные, скупая все, что видят. Но что это даст? Поставки будут продолжаться, мы не умрем с голоду. Почему нельзя использовать это время не для панических атак, а для себя?» — задался вопросом сын Королевой.
Архип Глушко посоветовал подписчикам во время карантина «что-нибудь создать, придумать или хотя бы заняться спортом». По его мнению, вирус не лишил общество ничего, «кроме походов в различные торговые центры, клубы, рестораны и другие публичные места».
«Предлагаю всем собираться с любимыми и просто кайфовать. С девушкой, парнем или семьей, не важно, главное что бы было хорошо», — написал отпрыск знаменитостей в микроблоге.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Тарзана и Королевой впервые посетит стриптиз-шоу с участием отца.
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