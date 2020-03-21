Нежная и женственная Рената Литвинова вновь порадовала фанатов кардинальной сменой образа. Актриса рассказала подписчикам в Instagram, что даже сидя на карантине не может отказаться от шоппинга, а если он виртуальный и не отнимает массу времени — тем более.

Так, звезда российского кинематографа опубликовала свежее фото, где позирует сидя на подоконнике в элегантном ярко-желтом брючном костюме. Дополнила образ Рената черными туфлями-лодочками.

«Сегодня я себе разрешила потратить последние лишние деньги», — подписала пост Литвинова.

@renatalitvinovaofficiall

Поклонники актрисы оценили ее обновку и заметили: любая женщина должна периодически делать себе сюрпризы, а такая красавица — особенно! Поэтому не важно, сколько денег ушло на шикарную вещь, главное — звезда довольна.

«Моя муза и богиня! Восхитительна!»

«Шикарный цвет! Обожаю ваш вкус!»

«Надо баловать себя! Все правильно сделали!» — отмечали фолловеры в комментариях.

Впрочем, фанаты Литвиновой всегда считали ее примером для подражания. Так, недавно Рената порадовала подписчиков образом в шикарном бархатном платье яркого багрового оттенка. Равнодушных не осталось!

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