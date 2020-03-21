«Надо баловать себя!» — Литвинова рассказала, на что потратила последние деньги
Знаменитая актриса призналась, что не может отказаться от спонтанных покупок.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Пять знаков зодиака, которые реже всего болеют инфекциями
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Нежная и женственная Рената Литвинова вновь порадовала фанатов кардинальной сменой образа. Актриса рассказала подписчикам в Instagram, что даже сидя на карантине не может отказаться от шоппинга, а если он виртуальный и не отнимает массу времени — тем более.
Так, звезда российского кинематографа опубликовала свежее фото, где позирует сидя на подоконнике в элегантном ярко-желтом брючном костюме. Дополнила образ Рената черными туфлями-лодочками.
«Сегодня я себе разрешила потратить последние лишние деньги», — подписала пост Литвинова.
Поклонники актрисы оценили ее обновку и заметили: любая женщина должна периодически делать себе сюрпризы, а такая красавица — особенно! Поэтому не важно, сколько денег ушло на шикарную вещь, главное — звезда довольна.
«Моя муза и богиня! Восхитительна!»
«Шикарный цвет! Обожаю ваш вкус!»
«Надо баловать себя! Все правильно сделали!» — отмечали фолловеры в комментариях.
Впрочем, фанаты Литвиновой всегда считали ее примером для подражания. Так, недавно Рената порадовала подписчиков образом в шикарном бархатном платье яркого багрового оттенка. Равнодушных не осталось!
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Рената Литвинова защищается от коронавируса и зачем ей восемь бутылок водки.
Читайте также
58%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?