«Купила восемь бутылок водки»: Рената Литвинова рассказала о защите от коронавируса
В комментариях пользователи шутят, что малосольные огурчики тоже помогают от COVID-19.
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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Актриса Рената Литвинова рассказала, как защищается от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Нужно пить горячую воду… Курящие реже заражаются… Надо не вдыхать воздух, когда рядом кто-то кашлянул… Я, если честно, купила восемь бутылок водки для дезинфекции во все обшлага, иногда натягиваю одноразовые перчатки и всех протираю спиртовыми салфетками», — написала актриса.
Она добавила, что ощущает начало «какой-то новой жизни». По ее словам, эта новая жизнь очень похожа на ее молодость и «только укрепляет».
В комментариях пользователи в шутку предлагают другие методы защиты от коронавируса, а также делятся советами.
«Малосольные огурчики тоже помогают»;
«Лучше бы вы всех не протирали водкой, а угощали ей»;
«Народ гречкой запасается, а вы водкой. Наверное, я последую вашему примеру!»
«Самый смешной и оптимистичный комментарий за все эти дни», — написали поклонники актрисы.
Чтобы снизить риск заражения различными инфекциями, включая коронавирус нового типа, медики рекомендуют чаще мыть руки. Лучше всего для этого использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%. Если спиртуозность жидкости ниже — она не убьет вирус.
Также рекомендуется не трогать лицо руками и избегать мест массового скопления людей. Эффективность других методов — курение, поедание чеснока, питье горячей воды, прием антибиотиков и так далее — либо опровергнута, либо не доказана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рената Литвинова покорила сердца фанатов, сфотографировавшись в бархатном платье яркого багрового оттенка.
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