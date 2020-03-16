«Купила восемь бутылок водки»: Рената Литвинова рассказала о защите от коронавируса

Актриса Рената Литвинова рассказала, как защищается от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Нужно пить горячую воду… Курящие реже заражаются… Надо не вдыхать воздух, когда рядом кто-то кашлянул… Я, если честно, купила восемь бутылок водки для дезинфекции во все обшлага, иногда натягиваю одноразовые перчатки и всех протираю спиртовыми салфетками», — написала актриса.

Она добавила, что ощущает начало «какой-то новой жизни». По ее словам, эта новая жизнь очень похожа на ее молодость и «только укрепляет».

В комментариях пользователи в шутку предлагают другие методы защиты от коронавируса, а также делятся советами.

«Малосольные огурчики тоже помогают»;

«Лучше бы вы всех не протирали водкой, а угощали ей»;

«Народ гречкой запасается, а вы водкой. Наверное, я последую вашему примеру!»

«Самый смешной и оптимистичный комментарий за все эти дни», — написали поклонники актрисы.

Чтобы снизить риск заражения различными инфекциями, включая коронавирус нового типа, медики рекомендуют чаще мыть руки. Лучше всего для этого использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%. Если спиртуозность жидкости ниже — она не убьет вирус.

Также рекомендуется не трогать лицо руками и избегать мест массового скопления людей. Эффективность других методов — курение, поедание чеснока, питье горячей воды, прием антибиотиков и так далее — либо опровергнута, либо не доказана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рената Литвинова покорила сердца фанатов, сфотографировавшись в бархатном платье яркого багрового оттенка.