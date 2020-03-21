ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фильм о чемпионате мира 2018 года, проходившем на российских стадионах. Кинокартина продолжительностью 1 час 19 минут доступна к просмотру на официальном Youtube-канале организации.

В ленту включены самые яркие эпизоды из матчей соревнований, а также видео из раздевалок и подтрибунных помещений. Кадры передают настроения болельщиков и спортсменов после побед и поражений.

ЧМ-2018 проходил на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции, выигравшая свой второй Кубок мира в истории. Второе место досталось футболистам из Хорватии, тройку лидеров замкнула Бельгия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победах российского спорта в 2019 году.