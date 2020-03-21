Мужчина, подреваемый в убийстве троих человек в Москве, перед трагедией выпил пустырник

Стали известны новые подробности убийства троих человек на Волоколамском шоссе в Москве. По предварительным данным, мужчина набросился на супругу и ее родителей в доме, где находились дети. По данным 5-tv.ru, несовершеннолетних он не тронул, а троим взрослым нанес ранения, от которых они скончались.

Согласно неофициальным данным, в момент нападения на свою семью предполагаемый злоумышленник находился под действием лекарственных препаратов. Его знакомые рассказали, что у главы семейства были трудности на работе. На их фоне начались проблемы со сном, кроме того, мужчина жаловался на отсутствие аппетита.

По информации 5-tv.ru, перед трагедией ему дали пустырник и отправили спать, однако после пробуждения подозреваемый якобы начал вести себя неадекватно.

Ранее 5-tv.ru приводил список жертв страшной трагедии в Москве.