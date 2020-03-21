В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

В Государственной Думе предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат для работников учреждений и предприятий всех форм собственности. С соответствующей инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, данные меры помогут поддержать платежеспособный спрос в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Парламентарий отметил, что предложение необходимо обсудить с Советом Федерации, правительством и Госдумой, причем, чем скорее это будет сделано, тем лучше. Как отмечает «Экономика сегодня», Миронов также добавил, что запланированная на текущий год индексация зарплат работников бюджетной сферы и повышение жалования всех остальных сотрудников на величину инфляции также должно быть проведено в соответствии с Трудовым кодексом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авторы американской газеты New York Times оценили способность России справиться с экономическим кризисом, вызванным обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса.