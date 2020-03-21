В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии
Автор инициативы — глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов — убежден, что эта мера помогла бы смягчить последствия падения курса рубля и пандемии коронавируса.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Сергей Коньков; www.globallookpress.com / Kremlin Pool
В Государственной Думе предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат для работников учреждений и предприятий всех форм собственности. С соответствующей инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, данные меры помогут поддержать платежеспособный спрос в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса.
Парламентарий отметил, что предложение необходимо обсудить с Советом Федерации, правительством и Госдумой, причем, чем скорее это будет сделано, тем лучше. Как отмечает «Экономика сегодня», Миронов также добавил, что запланированная на текущий год индексация зарплат работников бюджетной сферы и повышение жалования всех остальных сотрудников на величину инфляции также должно быть проведено в соответствии с Трудовым кодексом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авторы американской газеты New York Times оценили способность России справиться с экономическим кризисом, вызванным обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса.
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