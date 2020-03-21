В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

|
Карина Бернтгольц
55

Автор инициативы — глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов — убежден, что эта мера помогла бы смягчить последствия падения курса рубля и пандемии коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Сергей Коньков; www.globallookpress.com / Kremlin Pool

В Государственной Думе предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат для работников учреждений и предприятий всех форм собственности. С соответствующей инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, данные меры помогут поддержать платежеспособный спрос в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Парламентарий отметил, что предложение необходимо обсудить с Советом Федерации, правительством и Госдумой, причем, чем скорее это будет сделано, тем лучше. Как отмечает «Экономика сегодня», Миронов также добавил, что запланированная на текущий год индексация зарплат работников бюджетной сферы и повышение жалования всех остальных сотрудников на величину инфляции также должно быть проведено в соответствии с Трудовым кодексом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авторы американской газеты New York Times оценили способность России справиться с экономическим кризисом, вызванным обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями

Последние новости

10:54
Российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира
10:43
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
10:31
«Шикарная грудь!» — звезда «Ищейки» в образе Кармен взбудоражила фанатов
10:16
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии
10:02
Три сотрудника МЧС пострадали в аварии в Московском районе Петербурга
9:53
Площадь горящего склада в Подмосковье увеличилась до 60 тысяч «квадратов»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Константиновы круги: что можно и категорически нельзя делать 19 марта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок