«Далекая от краха»: В NYT оценили способность России пережить экономический кризис

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Карина Бернтгольц
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Авторы издания отметили, что благодаря западным санкциям РФ накопила огромные финансовые резервы, а экономика страны приспособилась к кризисным ситуациям.

Фото: Globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Авторы американской газеты New York Times оценили способность России справиться с экономическим кризисом, вызванным обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. В очередном материале издания говорится, что западные санкции укрепили экономику РФ и сделали ее более устойчивой к нестабильным ситуациям, пишет ФАН.

Американские эксперты напомнили, что после того, как в 2014 году США и Евросоюз ограничили российским компаниям доступ к западным кредитам и перекрыли иностранное финансирование банковской и нефтяной отраслей, Москва снизила госдолг почти на 300 миллиардов долларов. Другие страны, в свою очередь, наоборот набрали кредитов на триллионы долларов.

«Далекая от краха, Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что падение цен на нефть как следствие ослабление рубля стали серьезным ударом для РФ, однако государство уже приспособилось к потрясениям. В связи с этим эксперты полагают, что по окончании пандемии Россия восстановится гораздо быстрее других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как турбизнес РФ переживает пандемию COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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