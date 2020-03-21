На горящем складе в Подмосковье обрушилась кровля
Площадь пожара в Дмитрове составила 50 тысяч квадрантных метров.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Кровля обрушилась на горящем складе в Дмитрове. В настоящий момент площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огнем охвачено 80% здания.
По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении, принадлежащем Дмитровскому опытному заводу алюминиевой и комбинированной ленты.
Площадь помещения составляет 60 тысяч «квадратов».
На месте ЧП работают экстренные службы города.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли при пожаре в Самаре.
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