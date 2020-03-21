«Она еще и умная!» — Эмили Ратаковски показала, чем занимается на карантине

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Алиса Старжевская
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Звезда модельного бизнеса поучаствовала в необычной фотосессии для модного журнала.

Фото: Instagram @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски рассказала подписчикам в Instagram, чем предпочитает заниматься, сидя на карантине. Девушка опубликовала несколько кадров с недавней фотосессии, где позировала в сексуальном наряде, лежа на большой кровати. Для пущего эффекта девушка взяла в руки несколько книжек и надела очки.

«Пила кофе, сделала несколько фото, съела бутерброд с тунцом, накрасилась, немного почитала. Да, и это все в кровати», — пояснила Ратаковски.

 
 
 
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Публикация от  Emily Ratajkowski (@emrata)

Подписчики пришли в восторг от необычного образа любимой звезды. Многие отмечали, что Эмили похожа на соблазнительную выпускницу старшей школы. И это при том, что модели скоро исполнится 29 лет!

«Боже, спасите! Какая красотка!»

«Я думал она просто красивая. Но нет: она еще и умная!»

«Я мечтаю о такой фигуре! Эмили, ты прекрасна!» — писали фолловеры в комментариях.

 
 
 
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Drank coffee, zoomed with the @inamoratawoman team, zoomed with family, ate a tuna fish sandwich, did my makeup, read. Yes, almost all from bed.

Публикация от  Emily Ratajkowski (@emrata)

Ратаковски обожает эпатировать публику и, зачастую, кардинально меняет образы, чтобы быть в тренде. Как-то модель даже устроила «горячие» танцы в чересчур откровенном купальнике. Однако ее задумка оправдала себя — равнодушным не остался никто!

Ранее 5-tv.ru показал фото Эмили Ратаковски в платье с умопомрачительным декольте, в котором она появилась на модном показе.

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