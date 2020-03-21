Лукашенко заявил, что РФ поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что Москва полностью поддержала позицию Минска по поставкам нефти. Такой вывод глава государства сделал по итогам рассмотрения новых предложений России, касающихся сделки по снабжению Белоруссии углеводородным сырьем.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — уточнил Лукашенко на совещании в Минске.

Как отмечает «Экономка сегодня» со ссылкой на белорусское издание «Белта», глава администрации президента Игорь Сергеенко ответил на вопрос белорусского лидера утвердительно и сообщил, что предложения российской стороны были рассмотрены на заседании рабочей группы по мониторингу ситуации в нефтяной сфере.

Москва и Минск с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Так, Белоруссию не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации налогового маневра. В связи с этим ранее Лукашенко заявил, что страна ищет альтернативных поставщиков сырья.

Тем не менее, в течение нескольких месяцев власти государств пытались устранить разногласия и добиться заключения соглашения, выгодного для обеих сторон. 11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. По его словам, РФ их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в сфере поставок нефти.