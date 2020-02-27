Лукашенко подтвердил готовность РФ компенсировать потери от налогового маневра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в сфере поставок нефти. По его словам, ранее соответствующая договоренность была достигнута во время переговоров с Владимиром Путиным.

«Если, например, мы один миллиард долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 миллионов долларов, то 300 миллионов долларов Россия компенсирует», — пояснил белорусский лидер.

В то же время, как отмечает агентство БелТА, российские министры «по-своему трактуют» соглашения, добавил Лукашенко.

«Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет», — подчеркнул он на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

В ходе обсуждения Лукашенко также добавил, что в мае 2020 года в Минске планируется подписать стратегию евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции, а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл, мы должны предложить реальную программу этой интеграции», — подытожил президент Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двусторонние переговоры в Сочи. Лидеры двух стран договорились о том, что условия по покупке российского черного золота в 2020 году будут не хуже, чем в 2019-м — тогда Белоруссия платила по 127 долларов за тысячу кубометров нефти.