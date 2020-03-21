Свежий снимок Павла Прилучного по-настоящему напугал его подписчиков в Instagram. Актер обнародовал в фото, сделанное прямо на съемочной площадке фильма «ФАУ-2: Побег из ада». В кадре — сильно похудевший Прилучный позирует в костюме летчика.

«Что с тобой произошло?!»

«Я слышала, что ты сел на диету. Но, кажется, это перебор»

«Пашка…как похудел!» — обращались к звезде обеспокоенные фолловеры.

Ранее актер рассказывал, что ему действительно пришлось сесть на жесткую диету. Однако сделал он это не по медицинским показаниям, а ради главной роли в картине о Герое Советского Союза, летчике Михаиле Девятаеве.

Для того, чтобы вжиться в образ актеру было необходимо похудеть до 39 килограммов. Видимо, с задачей он справился на «ура!».

Впрочем, среди поклонников Павла были и те, которые решительно заявляли: диета пошла актеру на пользу — он стал значительно моложе выглядеть.

Instagram @bugevuge

«Что это за ребенок тут?!»

«И снова 20! Хорошо сохранился, товарищ!»

«Помолодел лет на десять! Так держать!» — писали восторженные поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что после разрыва с Муцениеце Павел Прилучный сел за штурвал самолета.