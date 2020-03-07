Прилучный после разрыва с Муцениеце сел за штурвал самолета
32-летний актер с головой ушел в работу над кинокартиной про советского летчика.
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Фото, видео: Instagram @bugevuge; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Российский актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram серию необычных снимков. На одной из фотографий знаменитость позирует рядом с самолетом. Оказалось, что для съемок в фильме «Девятаев» кинозвезде пришлось освоить управление летательным апаратом.
«Покоряем небо», — подписал пост артист.
Известно, что ради главной роли в картине режиссера Тимура Бекмамбетова 32-летний Павел Прилучный пообещал сильно сбросить вес. Дело в том, что в киноленте актеру предстоит перевоплотиться в советского летчика Михаила Девятаева, который чудом спасся из фашистского плена. Известно, что на момент побега военнопленный весил всего 39 килограммов.
Очевидно Павел Прилучный выполнил обещание и сильно похудел. Поклонники в соцсети отметили явные изменения во внешности кумира.
«Худющий стал совсем. На мальчишку похож. Вот это сила воли ради съемок», — написал фолловер.
Некоторые предполагают, что Павел Прилучный мог сильно похудеть не только из-за желания хорошо выглядеть в кадре, но и из-за расставания с супругой актрисой Агатой Муцениеце. Совсем недавно пара объявила о разводе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный показал фото четырехлетней дочери-именинницы.
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