Прилучный после разрыва с Муцениеце сел за штурвал самолета

Российский актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram серию необычных снимков. На одной из фотографий знаменитость позирует рядом с самолетом. Оказалось, что для съемок в фильме «Девятаев» кинозвезде пришлось освоить управление летательным апаратом.

«Покоряем небо», — подписал пост артист.

Instagram @bugevuge

Известно, что ради главной роли в картине режиссера Тимура Бекмамбетова 32-летний Павел Прилучный пообещал сильно сбросить вес. Дело в том, что в киноленте актеру предстоит перевоплотиться в советского летчика Михаила Девятаева, который чудом спасся из фашистского плена. Известно, что на момент побега военнопленный весил всего 39 килограммов.

Очевидно Павел Прилучный выполнил обещание и сильно похудел. Поклонники в соцсети отметили явные изменения во внешности кумира.

«Худющий стал совсем. На мальчишку похож. Вот это сила воли ради съемок», — написал фолловер.

Некоторые предполагают, что Павел Прилучный мог сильно похудеть не только из-за желания хорошо выглядеть в кадре, но и из-за расставания с супругой актрисой Агатой Муцениеце. Совсем недавно пара объявила о разводе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный показал фото четырехлетней дочери-именинницы.