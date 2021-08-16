Врач рассказала, какая туалетная бумага может быть опасна для здоровья

|
Светлана Александрова
2 617

Некоторые образцы популярного средства гигиены могут спровоцировать развитие не только геморроя, но и онкологических заболеваний, предупреждает эксперт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Nitschmann, Vincent Isore via www.imago-imag, imagebroker/Arco Images / Wegner, imagebroker/Ulrich Niehoff, CHROMORANGE / Bilderbox, Alfred Schauhuber, Ulrich Niehoff

Оказывается, такая полезная вещь, как туалетная бумага, в наши дни может оказаться очень опасной для здоровья. Как объяснила в интервью «Вечерней Москве» врач-дерматолог Ирина Скорогудаева, раньше, лет 20 назад, туалетную бумагу делали из старых газет, книг и прочей макулатуры, и никаких побочных эффектов такое средство гигиены у потребителей не вызывало. Сейчас туалетная бумага выглядит гораздо лучше — с различными картинками и ароматизаторами, однако именно в этой эстетике и кроется опасность.

«Именно наличие красителей чаще всего может стать причиной раздражения в паховой зоне и в местах непосредственного контакта бумаги и кожи», — отмечает специалист.

Более того, по словам медика, некоторые некачественные образцы туалетной бумаги могут вызвать не только воспаления и геморрой, но и спровоцировать появление злокачественных опухолей прямой кишки.

«Это правда, ведь в типографских красках содержится свинец, который и провоцирует онкологию», - говорит врач.

Доктор Скорогудаева советует не покупать серые рулоны, ведь при вторичной переработке и отбеливании бумаги используется хлор, который в свою очередь превращается в диоксин — токсическое и канцерогенное вещество. Туалетная бумага должна быть из чистой целлюлозы, без ароматизаторов, цветных принтов и оттенков.

«Лучше выбирать обычную бесцветную, белую бумагу средней стоимости», — рекомендует эксперт.

Ранее диетологи объяснили, какой вред может нанести организму гречневая каша.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
73.39
-0.08 86.51
0.29
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут сглазить даже родных людей

Последние новости

19:38
Арзамасова показала первое фото из больничной палаты после родов
19:31
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут сглазить даже родных людей
19:29
Названа причина крушения самолета ВВС Афганистана
19:10
«Включается рептильный мозг»: почему люди снова и снова ведутся на удочки мошенников
19:10
Историк объяснила, почему Япония делала ставку на бактериологическое оружие
19:06
Крупнейший провал в истории: почему США не смогли спасти Афганистан от Талибана*

Сейчас читают

Американский тренер Нурмагомедова: «Деньги действительно изменили Хабиба»
Потерпевший крушение самолет ВВС Афганистана столкнулся с МиГ-29
Дело в носках: странную деталь нашли на видео с мэром Кривого Рога
МакSим показала похудевшее тело на первом фото после выписки из больницы
Что известно о погибшем мэре Кривого Рога Константине Павлове?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака