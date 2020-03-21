Организаторы «Евровидения» ищут возможность провести мероприятие онлайн
Европейский вещательный союз планирует отметить исполнителей и песни с помощью интернет-платформ.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev
Организаторы конкурса «Евровидения», отмененного из-за эпидемии коронавируса, рассматривают возможность проведения мероприятия в формате онлайн. Европейский вещательный союз заявил, что «рассматривает вариант составления альтернативной программы, в которой не будет конкурентной составляющей».
Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2020
Организаторы «Евровидения-2020» пояснили, что поставили перед собой цель в ближайшие месяцы с помощью интернет-платформ отметить исполнителей и песни, которые уже прошли отбор и должны были участвовать в конкурсе в этом году.
Как сообщалось ранее ежегодный европейский песенный конкурс должен был проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 мая было объявлено, что из-за угрозы распространения коронавируса конкурс впервые в своей 65-летней истории отменяется и переносится на 2021 год. При этом участники должны будут представить в следующем году новые песни. Россию на «Евровидении» должна была представлять группа Little Big, которой пророчили большой успех.
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