Организаторы «Евровидения» ищут возможность провести мероприятие онлайн

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Светлана Александрова
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Европейский вещательный союз планирует отметить исполнителей и песни с помощью интернет-платформ.

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

Тема:
Little Big

Организаторы конкурса «Евровидения», отмененного из-за эпидемии коронавируса, рассматривают возможность проведения мероприятия в формате онлайн. Европейский вещательный союз заявил, что «рассматривает вариант составления альтернативной программы, в которой не будет конкурентной составляющей».

Организаторы «Евровидения-2020» пояснили, что поставили перед собой цель в ближайшие месяцы с помощью интернет-платформ отметить исполнителей и песни, которые уже прошли отбор и должны были участвовать в конкурсе в этом году.

Как сообщалось ранее ежегодный европейский песенный конкурс должен был проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 мая было объявлено, что из-за угрозы распространения коронавируса конкурс впервые в своей 65-летней истории отменяется и переносится на 2021 год. При этом участники должны будут представить в следующем году новые песни. Россию на «Евровидении» должна была представлять группа Little Big, которой пророчили большой успех.

Тема:
Little Big
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