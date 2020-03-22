Распространившая в Ставрополье COVID-19 врач-инфекционист признала вину

Распространившая COVID-19 главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова признала вину. Медик скрыла факт поездки в Испанию и стала разносчиком коронавируса в регионе.

В беседе с изданием «Подъем», помимо прочего, Ирина Санникова отметила, что плохо себя чувствует.

«Я виновата. Мне плохо», — сказала врач-инфекционист.

В настоящее время, по информации местных СМИ, медик находится в реанимационном отделении больницы с двусторонней пневмонией.

Отмечается, что по возвращению из Мадрида 9 марта Ирина Санникова проигнорировала предписанный карантин и стала читать лекции студентам. По некоторым данным, врач контактировала почти с тысячей человек. За медицинской помощью женщина обратилась только 17 марта после ухудшения самочувствия. В результате коронавирус был выявлен у общавшихся с ней 11 человек.

Теперь Ирине Санниковой грозит уголовное дело за сокрытие факта поездки в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и нарушение двухнедельного карантина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Ставрополья рассказал о состоянии врача с COVID-19.