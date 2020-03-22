День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Православные в этот день почитают память Сорока Севастийских мучеников, принявших жестокую смерть во имя христианской веры.
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Фото, видео: azbyka.ru, Globallookpress.com
Православная церковь 22 марта 2020 года почитает память Сорока мучеников Севастийских, которые приняли жестокую смерть во имя христианской веры. Праздник относится к кругу наиболее значимых. В этот день дается послабление тем, кто соблюдает Великий пост.
История Дня 40 святых отсылает в 320 год. Именно тогда лучшие воины древнеримского императора Ликиния-язычника и жестокого гонителя христианства в окрестностях города Севастия (в настоящее время турецкий город Сивас — Прим.ред.) отказались отречься от православной веры и погибли мученической смертью.
Наши предки называли День Сорока святых «Сороки». Эту птицу на Руси считали оберегом дома, вблизи которого она живет.
Традиции 22 марта:
- В день Сорока святых облегчается строгость Великого поста, можно употреблять в пищу растительное масло и вино. 22 марта совершается литургия преждеосвященных Даров;
- В этот день обязательно нужно сходить в храм и поставить 40 свечей, помолиться, поблагодарить Господа за все, а также попросить защиту от бед и болезней, ударяя 40 поклонов;
- Женщины 22 марта должны молиться Сорока мученикам за своих мужей и сыновей.
Традиционно хозяйки дома в День 40 святых пекли аналогичное количество булочек в форме маленьких птичек и золотили им крылышки и головки медом. Зачастую выпечку нанизывали на небольшие тросточки, хворостинки. Птичек развешивали на деревьях в саду, дарили соседям и раздавали детям, чтобы в хозяйстве домашняя птица была здорова.
Что нужно и можно делать 22 марта:
- Все православные верующие в День 40 святых обязательно должны посетить церковь и помолиться;
- В этот праздник можно гадать и призывать весну;
- Молодые девушки при помощи печенья гадали на суженого. «Жаворонка» бросали через плечо, и куда хвостом укажет птичка, с той стороны придет жених. Еще один способ узнать свою судьбу: «жаворонков» клали на пороге и звали собаку — чьего «жаворонка» она первого съест, та первая выйдет замуж;
- Парням в этот день следует качаться на качелях. На Руси считали, что это принесет счастье и урожайный год;
- 22 марта было принято строить планы на будущее и мечтать.
Что нельзя делать 22 марта:
- В этот день нельзя выполнять любую физическую работу и заниматься уборкой дома;
- Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста;
- Нельзя стирать, шить, заниматься рукоделием или ремонтом;
- Нельзя брать деньги взаймы;
- Нельзя гневаться, злиться и сквернословить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать 21 марта — в Родительскую субботу.
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