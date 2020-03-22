В российских магазинах появится возможность «расплачиваться лицом»

Крупные продуктовые магазины в России начали принимать оплату через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщают «Известия». Отмечается, что в настоящий момент некоторые торговые точки уже тестируют инновационный способ.

Воспользоваться возможностью оплаты товара, посмотрев в камеру на кассе магазина, смогут клиенты банков, которые подключились к ЕБС. При этом, необходимости в совершении операций с картой, смартфоном или наличными не будет. Внедрить биометрический эквайринг, по словам представителей ряда кредитных организаций, в стране могут уже к середине 2020 года.

В компании-операторе ЕБС отметили, что данный способ оплаты покупок намного удобнее для потребителей. В особенности нововведение становится актуальным в условиях пандемии коронавируса.

Помимо прочего, уже ведутся переговоры о внедрении «оплаты по лицу» в сетях автозаправочных станций и быстрого питания, в метрополитене и на железной дороге.

Издание отмечает, что биометрическая технология пока доступна для оплаты покупок на незначительную сумму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки готовы снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии.