В российских магазинах появится возможность «расплачиваться лицом»
Бесконтактный способ оплаты в условиях пандемии коронавируса приобретает особые преимущества.
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Фото, видео: www.globallookpress.com
Крупные продуктовые магазины в России начали принимать оплату через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщают «Известия». Отмечается, что в настоящий момент некоторые торговые точки уже тестируют инновационный способ.
Воспользоваться возможностью оплаты товара, посмотрев в камеру на кассе магазина, смогут клиенты банков, которые подключились к ЕБС. При этом, необходимости в совершении операций с картой, смартфоном или наличными не будет. Внедрить биометрический эквайринг, по словам представителей ряда кредитных организаций, в стране могут уже к середине 2020 года.
В компании-операторе ЕБС отметили, что данный способ оплаты покупок намного удобнее для потребителей. В особенности нововведение становится актуальным в условиях пандемии коронавируса.
Помимо прочего, уже ведутся переговоры о внедрении «оплаты по лицу» в сетях автозаправочных станций и быстрого питания, в метрополитене и на железной дороге.
Издание отмечает, что биометрическая технология пока доступна для оплаты покупок на незначительную сумму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки готовы снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии.
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