«Я держала это в тайне»: Валюшкина едва не ударила беременную звезду сериала «Кухня»

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Алиса Старжевская
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Месяц назад Елена Подкаминская стала многодетной мамой, но тщательно скрывала свое положение от окружающих.

Фото: Instagram @podkaminskaya_official, @emgrigorieva, @elena_valushkina

Елена Валюшкина едва сдержалась, чтобы не ударить беременную подругу, звезду сериала «Кухня», Елену Подкаминскую по животу, сообщает Teleprogrammа.pro.

Актриса долгое время не знала об интересном положении коллеги. Поэтому, увидев ее на съемочной площадке сериала «ИП Пирогова», и подумать не могла, что большой живот Елены не муляж.

«Я говорю: „Ну надо же, ты в ‚Пирогова‘ с животом“. Она говорит „Да, вот наклеили“. Я хотела по нему стукнуть, а она говорит „Нет! Это настоящий!“. Вот… И я честно держала это в тайне. Так что мне можно доверить любую тайну», — пояснила актриса.

Instagram @emgrigorieva

Кроме того, Валюшкина отметила, что на протяжение всей беременности ее подруга и виду не подавала, что ждет ребенка: не просила особенной еды, не жаловалась на ночные смены и не закатывала истерик. Звезда не страдала даже от токсикоза. Именно поэтому о рождении малыша многие узнали только из Instagram Подкаминской.

Звезда сериала «Кухня» стала многодетной мамой месяц назад. У Елены уже были две дочери — девятилетняя Полина и двухлетняя Ева, но о пополнении она сообщила окружающим только спустя несколько дней после родов.

Почему звезда до последнего момента скрывала свою беременность — неизвестно до сих пор. Ее фанаты предполагают, что это — банальное суеверие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елена Подкаминская придумала оригинальный способ поздравить женщин с 8 марта.

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