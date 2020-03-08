«Фото, достойное Оскара»: многодетная звезда «Кухни» оригинально поздравила всех мам мира с 8 марта
Елена Подкаминская опубликовала необычное фото, сделанное еще во время беременности третьим ребенком.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram @podkaminskaya_official, @emgrigorieva
Недавно ставшая многодетной родительницей звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская своеобразно поздравила с женским праздником сразу всех мам на свете. На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок (теперь уже архивный, на котором держит на весу всех своих детей сразу. Причем младшенький на тот момент еще находится в утробе.
«Мамы всего Мира! Держите, держитесь и будьте всегда поддерживаемы!» — написала Подкаминская под фотографией.
Подписчики в комментариях восхищаются Еленой и как актрисой, и как матерью прелестных детей, и желают успехов в обеих ипостасях, поздравляя ее с праздником.
«Фото достойно Оскара! Ведь так и бывает в жизни женщины! Кстати… с 8 марта нас!»
«Все на вас и в вас, и еще на каблуках! Вот такие многодетные мамы — супергероини! С праздником!»
«Вот это пирамида! С праздником вас, Елена, и ваше прекрасное продолжение тоже! Сколько же вы уже народу нарожали»;
«Восхитительно!» — восторгаются фанаты актрисы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 февраля Елена Подкаминская родила долгожданного сына супругу Денису Гущину. У пары есть еще общая двухлетняя дочь Ева. А дочери Елены от первого брака Полине в декабре исполнилось девять.
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