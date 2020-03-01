«Какая конспирация»: Елена Подкаминская рассекретила пол новорожденного ребенка
Звезда сериала «Кухня» на днях стала многодетной мамой.
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Фото, видео: Instagram @podkaminskaya_official
Елена Подкаминская похвалилась подписчикам в Instagram, что наконец-то стала многодетной мамой. 21 февраля на свет появился ее третий ребенок. 40-летняя актриса решила рассказать об этом миру только в первый день весны.
«Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа в самый светлый, солнечный день я родила сына!» — призналась Подкаминская.
Поклонники телезвезды искренне порадовались за Елену и пожелали новоиспеченной маме здоровья и счастья.
«Ого! Шок! От души поздравляем!»
«Какая конспирация! Здоровья вам!»
«Ух-ты!!! Поздравляем многодетную лучезарную мамочку!» — писали фолловеры в комментариях.
Елена Подкаминская и ее супруг Денис Гущин давно мечтали о наследнике. Старшую дочь Полину актриса родила от Александра Пляцевого. Однако их отношения продлились недолго. В браке со вторым мужем у Елены на свет появилась малышка Ева. Девочка родилась в августе 2017 года. И вот, наконец, спустя три года у пары родился сын. Сегодня супруги не спешат рассказывать, какое имя дали новорожденному ребенку.
Ранее 5-tv.ru показал фото Елены Подкаминской, которая сразила поклонников образом в эротичном платье.
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