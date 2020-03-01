«Какая конспирация»: Елена Подкаминская рассекретила пол новорожденного ребенка

Елена Подкаминская похвалилась подписчикам в Instagram, что наконец-то стала многодетной мамой. 21 февраля на свет появился ее третий ребенок. 40-летняя актриса решила рассказать об этом миру только в первый день весны.

«Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа в самый светлый, солнечный день я родила сына!» — призналась Подкаминская.

Instagram @podkaminskaya_official

Поклонники телезвезды искренне порадовались за Елену и пожелали новоиспеченной маме здоровья и счастья.

«Ого! Шок! От души поздравляем!»

«Какая конспирация! Здоровья вам!»

«Ух-ты!!! Поздравляем многодетную лучезарную мамочку!» — писали фолловеры в комментариях.

Елена Подкаминская и ее супруг Денис Гущин давно мечтали о наследнике. Старшую дочь Полину актриса родила от Александра Пляцевого. Однако их отношения продлились недолго. В браке со вторым мужем у Елены на свет появилась малышка Ева. Девочка родилась в августе 2017 года. И вот, наконец, спустя три года у пары родился сын. Сегодня супруги не спешат рассказывать, какое имя дали новорожденному ребенку.

Ранее 5-tv.ru показал фото Елены Подкаминской, которая сразила поклонников образом в эротичном платье.