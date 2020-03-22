Собчак показала подписчикам книги, которые собирается прочесть
Поклонники в комментариях посоветовали телеведущей несколько хороших сериалов и фильмов на время пандемии коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак сфотографировала трехлетнего сына Платона в пижаме под одеялом. Рядом с мальчиком она разложила книги, которые собирается прочесть в ближайшее время. Снимок с ребенком и недетской литературой знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
«Воскресный день встречаю вот так. И делюсь своим запасом книг на ближайшее время!» — подписала фото Собчак, где на кровати лежат «Нормальная история» Владимира Сорокина, «Игра об Уильяме Шекспире Ильи Гилилова, «Игра в бисер» Германа Гессе и «Ларс фон Триер: контрольные работы» Антона Долина.
Она также посоветовала подписчикам посмотреть фильмы «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо и «Слава и боль» испанского режиссера Педро Альмодовара.
Подытоживая, телеведущая попросила подсказать ей другие книги, фильмы или сериалы. Поклонники активно делились любимыми произведениями.
«Эрих Фромм „Искусство любить“»;
«Посмотри „Мир Дикого запада“»;
«Сериал „Новый папа“»;
«Сериал „Почему женщины убивают“»;
«Настоятельно рекомендую „Бумажный дом“», — посоветовали подписчики в комментариях.
Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, 38-летняя Собчак отказалась от самоизоляции на время пандемии коронавируса COVID-19 и продолжает работать. При этом в город она выезжает только в защитной маске с клапаном.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний Платон предложил маме поехать отдыхать в Италию, которая сейчас является самым опасным в Европе местом из-за коронавируса.
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