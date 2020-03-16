«Может в Италию?» — сын Ксении Собчак загадал неподходящее место для отдыха
Трехлетний Платон захотел погреться на солнышке.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Трехлетний сын Ксении Собчак, похоже, соскучился по солнышку, но загадал неподходящее место для отдыха. Телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором Платон, сидя рядом с бабушкой — Людмилой Нарусовой — за обедом отвечает на вопрос, куда бы он хотел поехать. Первым делом мальчик почему-то вспомнил про Италию, которая сейчас является самым опасным в Европе местом из-за коронавируса.
«Может, в Италию поедем?» — мечтательно предлагает Платон.
«Ты знаешь, мне кажется, сейчас не самое лучшее время», — разбивает мечты сына Ксения.
Она также опубликовала пост с трогательной фотографией, на которой нежно обнимает ребенка.
«Но есть и хорошие новости, кто-то не ходит больше в детский сад, и каждое утро — с мамой!» — написала Собчак.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, прошлым летом Платон отдыхал в Италии. Тогда Ксения публиковала трогательное видео с детского пикника на пляже.
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