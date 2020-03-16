«Может в Италию?» — сын Ксении Собчак загадал неподходящее место для отдыха

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Светлана Александрова
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Трехлетний Платон захотел погреться на солнышке.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Эпидемия коронавируса

Трехлетний сын Ксении Собчак, похоже, соскучился по солнышку, но загадал неподходящее место для отдыха. Телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором Платон, сидя рядом с бабушкой — Людмилой Нарусовой — за обедом отвечает на вопрос, куда бы он хотел поехать. Первым делом мальчик почему-то вспомнил про Италию, которая сейчас является самым опасным в Европе местом из-за коронавируса.

Instagram @xenia_sobchak

«Может, в Италию поедем?» — мечтательно предлагает Платон.

«Ты знаешь, мне кажется, сейчас не самое лучшее время», — разбивает мечты сына Ксения.

Она также опубликовала пост с трогательной фотографией, на которой нежно обнимает ребенка.

«Но есть и хорошие новости, кто-то не ходит больше в детский сад, и каждое утро — с мамой!» — написала Собчак.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, прошлым летом Платон отдыхал в Италии. Тогда Ксения публиковала трогательное видео с детского пикника на пляже.

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