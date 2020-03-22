Звезда сериала «Мажор» Разумовская вышла на прогулку с семимесячным сыном — фото

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Алиса Старжевская
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Актриса нечасто радует поклонников повседневными фотографиями.

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Фото, видео: Instagram @karina_razum

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская поделилась с подписчиками редким кадром с семимесячным сыном. Артистка нечасто распространяется о личной жизни и почти не балует поклонников фото своей семьи. Можно даже считать этот снимок первым, так как до этого актриса публиковала только те кадры, где видна коляска малыша или его ручка.

«Чудеса», — лаконично подписала фотографию Разумовская.

Поклонники порадовались светлому кадру и принялись расспрашивать звезду «Мажора» о маленьком.

«Замечательные, Карина, сколько вашему сыну уже?»

«Как уже большой! Карина, как правильно, что не показываете личико!»

«Красивые! Что за место?»

«Сын Мажора?» — шутили поклонники актрисы.

Instagram @karina_razum

Карина Разумовская состоит в браке с бизнесменом Егором Бурдиным. Как отмечает TeleProgramma, актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Даже беременность она долго скрывала, а о рождении первенца сообщила очень лаконично, отметив, что теперь в их семье больше на одного человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что другая звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный удивил фанатов своим осунувшимся после развода видом.

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