Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская поделилась с подписчиками редким кадром с семимесячным сыном. Артистка нечасто распространяется о личной жизни и почти не балует поклонников фото своей семьи. Можно даже считать этот снимок первым, так как до этого актриса публиковала только те кадры, где видна коляска малыша или его ручка.

«Чудеса», — лаконично подписала фотографию Разумовская.

Поклонники порадовались светлому кадру и принялись расспрашивать звезду «Мажора» о маленьком.

«Замечательные, Карина, сколько вашему сыну уже?»

«Как уже большой! Карина, как правильно, что не показываете личико!»

«Красивые! Что за место?»

«Сын Мажора?» — шутили поклонники актрисы.

Instagram @karina_razum

Карина Разумовская состоит в браке с бизнесменом Егором Бурдиным. Как отмечает TeleProgramma, актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Даже беременность она долго скрывала, а о рождении первенца сообщила очень лаконично, отметив, что теперь в их семье больше на одного человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что другая звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный удивил фанатов своим осунувшимся после развода видом.