Звезда сериала «Мажор» Разумовская вышла на прогулку с семимесячным сыном — фото
Актриса нечасто радует поклонников повседневными фотографиями.
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Фото, видео: Instagram @karina_razum
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская поделилась с подписчиками редким кадром с семимесячным сыном. Артистка нечасто распространяется о личной жизни и почти не балует поклонников фото своей семьи. Можно даже считать этот снимок первым, так как до этого актриса публиковала только те кадры, где видна коляска малыша или его ручка.
«Чудеса», — лаконично подписала фотографию Разумовская.
Поклонники порадовались светлому кадру и принялись расспрашивать звезду «Мажора» о маленьком.
«Замечательные, Карина, сколько вашему сыну уже?»
«Как уже большой! Карина, как правильно, что не показываете личико!»
«Красивые! Что за место?»
«Сын Мажора?» — шутили поклонники актрисы.
Карина Разумовская состоит в браке с бизнесменом Егором Бурдиным. Как отмечает TeleProgramma, актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Даже беременность она долго скрывала, а о рождении первенца сообщила очень лаконично, отметив, что теперь в их семье больше на одного человека.
Ранее 5-tv.ru писал, что другая звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный удивил фанатов своим осунувшимся после развода видом.
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