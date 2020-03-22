Момент уничтожения взрывного устройства боевика, планировавшего теракт в Уфе, сняли на видео
Злоумышленник ранее открыл стрельбу по полицейским, ответным огнем он был нейтрализован.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Уничтожение взрывного устройства, которое оказалось в автомобиле боевика, планирующего теракт в Уфе, сняли на видео.
Двумя часами ранее 21 марта на автодороге силовики пытались задержать вооруженного подозреваемого. На требование сложить оружие, злоумышленник ответил огнем в сторону полицейских. В ходе перестрелки боевик был уничтожен, сообщили в НАК.
В его автомобиле обнаружили пистолет и готовое к применению взрывное устройство.
Никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ликвидации боевика, открывшего огонь по силовикам в Уфе.
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