«А что так рано?»: Настя Каменских поднимает фанатов на онлайн-тренировку
Певица предложила поклонникам вместе качать мышцы и назначила видео-урок на 9 утра.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Настя Каменских запустила курс дистанционных тренировок для тех, кто сидит в изоляции из-за коронавируса. Она рассказала, что получила множество положительных откликов на первый пробный урок и не намерена останавливаться на достигнутом.
«Вместе мы сила! Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! <…> Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки! Первая тренировка уже завтра, в 9:00», — написала звезда.
В сети нашлось много желающих потренироваться вместе со звездой.
«Уже ждем!»
«Мы уже очень ждем!!! Всей семьей вас обожаем»
«Настя, обязательно сохраните эфир!» — писали наперебой поклонники.
Как всегда, нашлись среди комментаторов и шутники.
«А шо так рано?» — поинтересовался кто-то из фолловеров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Потап и Настя высмеяли возможные домашние конфликты, к которым может привести долгое пребывание людей в одном помещении из-за самоизоляции. Ей люди подвергают себя, чтобы защититься от пандемии коронавируса.
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