«А что так рано?»: Настя Каменских поднимает фанатов на онлайн-тренировку

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Алиса Старжевская
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Певица предложила поклонникам вместе качать мышцы и назначила видео-урок на 9 утра.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Настя Каменских запустила курс дистанционных тренировок для тех, кто сидит в изоляции из-за коронавируса. Она рассказала, что получила множество положительных откликов на первый пробный урок и не намерена останавливаться на достигнутом.

«Вместе мы сила! Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! <…> Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки! Первая тренировка уже завтра, в 9:00», — написала звезда.

Instagram @kamenskux

В сети нашлось много желающих потренироваться вместе со звездой.

«Уже ждем!»

«Мы уже очень ждем!!! Всей семьей вас обожаем»

«Настя, обязательно сохраните эфир!» — писали наперебой поклонники.

Как всегда, нашлись среди комментаторов и шутники.

«А шо так рано?» — поинтересовался кто-то из фолловеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Потап и Настя высмеяли возможные домашние конфликты, к которым может привести долгое пребывание людей в одном помещении из-за самоизоляции. Ей люди подвергают себя, чтобы защититься от пандемии коронавируса.

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